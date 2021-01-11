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قالت: هذا الرئيس يعتبر تهديدًا للدستور والديمقراطية ويتوجب علينا التحرك بسرعة

أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكية، لأول مرة أمس الأحد، أن مجلس النواب سيتحرك لعزل ترامب إذا لم يقم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باللجوء إلى "التعديل 25" لعزله.

وقالت بيلوسي: إن مجلس النواب سيحاول تمرير مشروع قرار، صباح الاثنين، يدعو "بنس" وحكومة ترامب للجوء إلى "التعديل 25" لإزاحة ترامب من منصبه كرئيس لأمريكا؛ حيث سيدعو مشروع القرار للاستجابة خلال 24 ساعة، وإذا لم يستجب، سيتحرك مجلس النواب نحو عزل الرئيس.

وأضافت في رسالة إلى الديمقراطيين وفق "سي إن إن": "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا سنتحرك بصورة عاجلة، لأن هذا الرئيس يعتبر تهديدًا لكليهما (الدستور والديمقراطية)، ومع مرور الأيام مخاوف الاعتداء على ديمقراطيتنا من قِبَل هذا الرئيس تزداد وعليه يتوجب التحرك بسرعة".

وأكدت بيلوسي في مقابلة على برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS، الأحد، أن هناك "تأييدًا قويًّا في الكونجرس صوب عزل الرئيس للمرة الثانية".

وقال مصدر في الحزب الجمهوري، في وقت سابق إن بعض أعضاء حكومة ترامب أجروا مناقشات أولية حول استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب من منصبه، وهو التعديل الذي يظهر كملاذ أخير لإزاحة رئيس مارق أو عاجز.رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي