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مهمة "كورونا".. فريق منظمة الصحة العالمية يزور الصين الخميس المقبل

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مهمة "كورونا".. فريق منظمة الصحة العالمية يزور الصين الخميس المقبل مهمة "كورونا".. فريق منظمة الصحة العالمية يزور الصين الخميس المقبل
بعدما ألغيت زيارة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية

مهمة

أعلنت وزارة الصحة الصينية، الاثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كورونا؛ سيبدأ مهمته الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين، الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار وباء "كوفيد 19" الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص حول العالم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" ألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي؛ لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

وظهر المرض لأول مرة أواخر عام 2019 في الصين، وتحديدًا في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة خوبي وسط البلاد، قبل أن ينتشر إلى كل دول العالم تقريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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