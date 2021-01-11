اعتقال أمريكي حاول قتل نانسي بيلوسي على الهواء مباشرة

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أحد مقتحمي مبنى الكونجرس

اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مواطنًا أمريكيًّا اتُّهِم بمحاولة قتل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على الهواء مباشرة.

وذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن المتهم من ضمن أحد مقتحمي مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، وأبلغ أحد أصدقائه بأنه سيقوم بقتل نانسي بيلوسي بإطلاق رصاصة على رأسها أمام كاميرات الشاشة على الهواء مباشرة.

وقال عملاء فيدراليون يوم أمس الأحد: إن المتهم جاء من مدينة أخرى، وكان يقيم بأحد فنادق واشنطن، وعُثِر معه على أسلحة مختلفة غير قانونية ومئات طلقات الرصاص كان يخفيها في سيارته.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بصحة الرسالة التي بعثها إلى صديقه، ورغبته في قتل نانسي بيلوسي على الهواء مباشرة.

وكان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا يوم الأربعاء الماضي مبنى الكونجرس لتعطيل التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة.