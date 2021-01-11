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أردوغان يوقف استخدام "واتساب" ويعتزم استخدام هذا البديل

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أردوغان يوقف استخدام "واتساب" ويعتزم استخدام هذا البديل أردوغان يوقف استخدام "واتساب" ويعتزم استخدام هذا البديل

مصراوي Masrawy

11:56 م الأحد 10 يناير 2021

أنقرة - (د ب أ)

قال المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزارة الدفاع في تركيا، للصحفيين إنهما سيتوقفان عن استخدام تطبيق واتساب، وانضما إلى حالة رفض عالمية لتطبيق المراسلة الشهير بسبب شروط الاستخدام الجديدة التي أثارت مخاوف بشأن الخصوصية.

وستقوم الرئاسة بنقل مجموعات واتساب الخاصة بها إلى تطبيق المراسلة المشفر "بي اي ب" وهو وحدة تابعة لشركة "تركسيل" اعتبارًا من 11 يناير الجاري، حسبما قالت الرئاسة في رسائل إلى المجموعات.

وحذت وزارة الدفاع حذو الرئاسية اليوم الأحد. ويتزامن هذا التحول مع حملة أردوغان الأوسع ضد منصات التواصل الاجتماعي التي يقول نشطاء إنها تهدف إلى خنق المعارضة.

وتسمح التغييرات التي تم إجراؤها على شروط وخدمات واتساب اعتبارًا من 8 فبراير بمشاركة البيانات مع الشركة الأم فيسبوك. ويجب أن يوافق المستخدمون على الشروط الجديدة، والتي من شأنها أن تسمح بمزيد من الإعلانات الموجهة، أو فقدان الوصول إلى حساباتهم على واتساب.

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