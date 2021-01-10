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طبيب الكونجرس: ربما تعرض مشرعون لكورونا أثناء الهجوم على الكابيتول

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طبيب الكونجرس: ربما تعرض مشرعون لكورونا أثناء الهجوم على الكابيتول طبيب الكونجرس: ربما تعرض مشرعون لكورونا أثناء الهجوم على الكابيتول

مصراوي Masrawy

11:05 م الأحد 10 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال طبيب الكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد إن مشرعين ربما تعرضوا لفيروس كورونا أثناء عزلهم فى غرفة لتأمينهم وقت الهجوم على الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد عن الطبيب بريان موناهان، قوله في بيان "كان العديد من أعضاء مجلس النواب في عزل لحمايتهم في غرفة تقع في مساحة كبيرة لعقد جلسات الاستماع.. خلال هذه المدة، قد يكون أفراد قد تعرضوا لشخص آخر يحمل ".

وفي حين أن تصريح موناهان لم يحدد أي غرفة، أظهر مقطع عشرات الأشخاص في مكان لعقد الجلسات أثناء اقتحام حشد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد لمبنى الكابيتول، ووصلوا إلى غرف مجلسي النواب والشيوخ ومكاتب المشرعين ومناطق أخرى.

وأوضح الطبيب أن الأعضاء والموظفين الذين يحتمل أن يكونوا تعرضوا لفيروس كورونا يجب أن يخضعوا لاختبار لفيروس كورونا ومواصلة التدابير للتخفيف من مخاطر إصابة آخرين.

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