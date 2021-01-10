أخبار عاجلة

16 وفاة و 1075 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى -
17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة -
"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال -
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور) -
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم -
وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رابطة الجامعات الإسلامية تنعى العميد الأسبق لكلية طب الأزهر

Print
رابطة الجامعات الإسلامية تنعى العميد الأسبق لكلية طب الأزهر رابطة الجامعات الإسلامية تنعى العميد الأسبق لكلية طب الأزهر

مصراوي Masrawy

11:14 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

نعت رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وأمانة الدكتور أسامة العبد، الدكتور إسحاق عبد العال العميد الأسبق لكلية الطب بنين بالقاهرة، أحد خبراء الرابطة المخلصين، الذي وافته المنية قبل قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، الأحد، أن الراحل كانت له إسهامات متميزة في كثير من أعمال الرابطة في وفي خارجها، خصوصا في مجال الفقه الطبي الذي تميز فيه، لاسيما وأنه كان -رحمه الله- يجمع بين الدراسة الطبية والدراسة الشرعية في الأزهر الشريف.

وتقدمت الرابطة بكل منسوبيها وخبرائها والعاملين فيها بخالص الدعاء إلى اللهَ سبحانه تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه فراديس الجنان، وأن يُعلي قدره، ويفسح له في قبره، وأن يُنوره له، وأن يُنزل عليه وعلى جميع أمواتنا الضياءَ والنور، والفرحةَ والسرور، من يومنا هذا إلى يوم النشور...
اللهم افرش عليه نورًا من نورك، وبركاتٍ من بركاتك، ورحماتٍ من رحماتك يا حي يا قيوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية