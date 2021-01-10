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قرقاش: ندعم الحل الدبلوماسي السياسي لملف إيران

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قرقاش: ندعم الحل الدبلوماسي السياسي لملف إيران قرقاش: ندعم الحل الدبلوماسي السياسي لملف إيران

مصراوي Masrawy

10:52 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن حل المشكلات مع إيران سياسي دبلوماسي يكمن في تفادي التصعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة لا بد أن تنتقل من مرحلة الصراعات الجيواستراتيجية لمرحلة تفكيك الخلافات والنظر للمستقبل.

وقال قرقاش، في لقاء مع فضائية "العين " مساء الأحد، أن حل أزمة قطر ما هو إلا جزء من المشهد العام الذي يرسل رسالة للمنطقة بتلقي كل الإشارات إيجابيًا للخروج من التوترات.

وأشار إلى أن الوضع في ليبيا حاليًا على وشك الحلحلة وأن الكرة في الملعب الليبي.

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