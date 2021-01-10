الولايات المتحدة تسجل 248,578 إصابة مؤكدة و3,432 وفاة بـ"كورونا"

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إجمالي الإصابات بلغ 22,102,069 والوفيات 371,084 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 248,578 إصابة مؤكدة و 3,432 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلا، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 22,102,069 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 371,084 حالة وفاة.

