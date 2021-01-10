"قرقاش": "العلا" أنهت الخلاف مع قطر.. وعلى تركيا إيقاف دعمها لتنظيم الإخوان

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أكد ضرورة مخاطبة الشعوب بأننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء الثقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر، مؤكداً الحاجة في الوقت نفسه إلى خطوات بناء الثقة، كما أشار إلى أنه ينبغي على تركيا إعادة النظر في علاقتها مع تنظيم الإخوان لتحسين علاقاتها مع الدول العربية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، صرح قرقاش في حديث إلى برنامج (مع جيزال): "انتهينا من الخلاف. والإمارات من خلال إعلان العُلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف".

وتابع: "أعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم. فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضاً في خلاف ممتد مثل هذا (تحتاج) إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة".

وأشار إلى وجود مسائل أخرى "أكثر استعصاءً خلال المرحلة القادمة، وهذه يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية".

وأردف: "مهم جداً أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلون على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف. (هناك) صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول لها (الشعوب) إن بعض المسائل تتطلب بعض الوقت".



وبشأن العلاقات مع أنقرة، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "نريد أن نقول لتركيا إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بينا وبينها".

وأضاف:" نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية".

وشدد أنور قرقاش على أنه "لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة. ونرى اليوم أن المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة".

وأضاف أن هناك "تحسساً في المنطقة كبيراً من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية".

