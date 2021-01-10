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فريق توعوي صحي يزور فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة

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لرفع مستوى التزام جميع الجهات والأفراد باحترازات كورونا

فريق توعوي صحي يزور فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة

زار فريقٌ من الشؤون الصحية بمحافظة جدة التابع للحملة التوعوية المكثفة للوقاية من الموجة الثانية لجائحة كورونا المستجد covid19 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد.

وتأتي هذه الزيارة بهدف رفع مستوى التزام كل الجهات والأفراد بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لمكافحة المستجد من خلال مبادرة (كلنا التزام)، والتي تهدف أيضًا إلى نشر التوعية الصحية الفردية للمستهدفين (الموظفين) ورفع الإحساس بالمسؤولية لديهم ليسهّل عملية تبني السلوكيات المعززة لصحة الأفراد والجماعات، كذلك تمت التوعية الصحية بدور المملكة السبَّاق في توفير لقاح كورونا لكل أفراد المجتمع المواطن منهم والمقيم بالمجان حرصًا منها على صحتهم وسلامتهم حيث يتم التسجيل لأخذ اللقاح بوساطة تطبيق (صحتي) .. وأوضح الفريق أنه بصدد الزيارة مرة أخرى لضمان تطبيق وجاهزية كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالشكل الأمثل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كل الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك بمتابعة أعمال اللجان الرقابية مع الجهات ذات العلاقة لجميع المنشآت الصحية والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات الصحية وأهمها النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات والتعليمات الاحترازية اللازمة، سائلاً الله -عز وجل- السلامة للجميع.

فريق توعوي صحي يزور فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة

فريق توعوي صحي يزور فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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