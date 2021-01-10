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محافظ دمياط تبحث آلية الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

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محافظ دمياط تبحث آلية الاستفادة من الأراضي غير المستغلة محافظ دمياط تبحث آلية الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

مصراوي Masrawy

08:55 م الأحد 10 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والعميد حازم راتب، مدير إدارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية في مكتبها، لبحث آليات تحقيق الاستفادة من الأراضي غير المستغلة بنطاق مدينة دمياط.

تضم هذه الأراضي قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة ١٧ فدانًا، منها مساحة ١٢ ألف متر يجرى استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات والمركبات المخالفة.

بحثت المحافظ كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضاري العام لتلك المنطقة الحيوية التي تُعد مدخلاً للمدينة، ولبدء استغلال المنطقة بأكملها في تنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكني حضري متكامل.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه من المقرر نقل سكان المناطق المتهالكة أو سكان المناطق التي يجرى فتح محاور مرورية جديدة لها إلى المشروع الجديد، على غرار ما مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

ووجهت المحافظ ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذي جرى اختياره بنطاق المدينة، ويقع على مساحة فدانين، مطالبة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.​

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