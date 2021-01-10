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تجديد حبس المتهم بمساعدة خادمة في سرقة شقة بالتجمع 15 يومًا

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تجديد حبس المتهم بمساعدة خادمة في سرقة شقة بالتجمع 15 يومًا تجديد حبس المتهم بمساعدة خادمة في سرقة شقة بالتجمع 15 يومًا

مصراوي Masrawy

08:29 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الأحد، حبس المتهم بمساعدة خادمة على سرقة محتويات شقة مخدومتها بالتجمع، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط قسم شرطة التجمع بالقاهرة، من ضبط المتهم الثاني بمساعدة خادمة على سرقة محتويات شقة مخدومتها بقيمة 100 ألف جنيه بمنطقة التجمع.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "إ. م" خادمة قامت بسرقة محتويات من شقة مخدومتها بمساعدة أحد الأشخاص بمنطقة التجمع.

وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم خادمة بسرقة محتويات من شقتها، يبلغ ثمنها 100 ألف جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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