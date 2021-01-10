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بالصور.. وكيل تعليم أسوان يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة (وايز)

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بالصور.. وكيل تعليم أسوان يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة (وايز) بالصور.. وكيل تعليم أسوان يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة (وايز)

مصراوي Masrawy

08:42 م الأحد 10 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور خالد القبيصي، اليوم الأحد، وفد من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز)، برئاسة الدكتور محمد فوزي نائب مدير المشروع.

أشار الدكتور خالد القبيصي إلى أن اللقاء ناقش أنشطة المشروع الحالية، وخطة عمل الفترة المقبلة بمدارس التعليم الفني بأسوان، والتي ستمتد على مدار خمس سنوات.

كما جرت مناقشة التخصصات الجديدة في التعليم الفني وأهميتها لسوق العمل، وكذلك التخصصات التى تعتمد على العمل اليدوى فى الوقت الحالى، وفى المستقبل ستعتمد على النظام الرقمي الإلكتروني وكيفية مواكبة هذا التطور.

وأضاف الدكتور محمد فوزى أن مشروع (وايز) عقد خلال الفترة السابقة سلسلة من التدريبات التنشيطية لبناء قدرات ميسرين الصفوف الثلاث (الأول والثانى والثالث) الثانوى بمدارس التعليم الفنى، وذلك فى مجالات التوجيه والإرشاد المهنى، والتدريب وتنمية المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، والتوظيف ومعلومات سوق العمل، وأيضًا الصحة والسلامة المهنية.​

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