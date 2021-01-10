القوى العاملة: تحصيل 56 مليون جنيه مستحقات لمصريين في 2020 بالسعودية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 13 مليونا و588 ألفا و344 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 56 مليونًا و935 ألف و161 جنيهًا مصريًا.

وكلف الوزير، المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي عبدالحليم محمود بجدة، أكدا أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 937 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 2122، فضلًا تسوية 585 شكوى وديًا، وإحالة 38 شكوى للقضاء، ومازال هناك 41 شكوى قيد البحث والدراسة من إجمالي الشكاوى البالغة 664 شكوى.

كما تم القيام بـ28 ألفا و881 زيارة ولقاءً واجتماعيا واستشارات، منها 41 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و17 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و28 ألفا و815 استشارة عمالية مقدمة من العمال عبر "واتس آب" وصفحة المكتب علي فيسبوك للعمالة المصرية بجدة.