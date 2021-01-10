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تسجل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية

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روسيا تسجل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية تسجل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية

مصراوي Masrawy

08:00 م الأحد 10 يناير 2021

- (أ ش أ)

أعلنت السلطات الروسية، تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من ، التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.

وأكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة مواطن روسي عاد مؤخرا من المملكة المتحدة بالطفرة "البريطانية" من الفيروس.

وسبق أن شددت البريطانية في ديسمبر الماضي القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.

وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.

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مصراوي Masrawy

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