أخبار عاجلة

بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليمن يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون في تعز

Print
اليمن يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون في تعز اليمن يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون في تعز

مصراوي Masrawy

07:59 م الأحد 10 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق أبناء قرية الحيمة بمحافظة تعز، بعد ثلاثة أيام من القصف على منازل المواطنين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضح الإرياني، في تصريح له اليوم الأحد لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض ميليشيا الحوثي عليها حصارا محكما تؤكد تنفيذ الميليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير 13 منزلا وإحراق ثلاثة، ومقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 24 آخرين، واختطاف 45 مواطنا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة قابلة للزيادة.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية