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"بطاقة متجددة 100%".. ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

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"بطاقة متجددة 100%".. ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم "بطاقة متجددة 100%".. ولي العهد السعودي يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

مصراوي Masrawy

07:55 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، عن إطلاق مشروع "ذا لاين" في نيوم.
وقال ولي العهد السعودي، في كلمة له مساء الأحد، إن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100%، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على الطبيعة بنسبة 95%.
وتابع أننا بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، مشيرًا إلى أن مجتمعات "ذا لاين" ستدار بالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، وأنها ستكون مترابطة افتراضيًا.
ولفت إلى أن المشروع الجديد عبارة عن سيكون مدينة مليونية بطول 170 كلم، وسيوفر نحو 380 ألف فرصة عمل جديدة

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