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لإقامة سرادق عزاء ضم المئات.. إحالة رئيسا مدينة ووحدة محلية بالشرقية للتحقيق (صور)

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لإقامة سرادق عزاء ضم المئات.. إحالة رئيسا مدينة ووحدة محلية بالشرقية للتحقيق (صور) لإقامة سرادق عزاء ضم المئات.. إحالة رئيسا مدينة ووحدة محلية بالشرقية للتحقيق (صور)

مصراوي Masrawy

07:58 م الأحد 10 يناير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

أصدر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق، وإيقاف رئيس الوحدة المحلية بالجُديدة عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقامة سرادق عزاء بالمخالفة للإجراءات الوقائية لمواجهة في قرية "المعالي"، في حضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما أمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب الفراشة ومقيمي العزاء، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.​

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