3 مصابين في انقلاب سيارة نقل على طريق "بنها - المنصورة"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة محملة بالطماطم، أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفرشكر في نطاق محافظة القليوبية، ما أسفر عن شلل بالحالة المرورية على "بنها - المنصورة".

تلقت الأجهزة الأمنية في المحافظة إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتوقف حركة السيارات لمسافة 5 كيلومترات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة محملة بكميات طماطم رقم (ر .ع.ل 2367) في نهر الطريق، ووجود مصابين. ودفعت أجهزة مجلس مدينة كفرشكر بمعداتها لإخلاء السيارة من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. ​