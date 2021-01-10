مصدر أردني : من حق الشخص معرفة أي لقاح سيأخذ وليس من حقه اختيار النوع

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جى بي سي نيوز :- أكّد مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، السبت، أنه لا يحق للأشخاص اختيار نوع اللقاح الذي سيتلقونه عند بدء عملية التطعيم، وذلك عشية بدء وصول شحنات اللقاح.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية : إن "من حق الشخص معرفة أي لقاح سيأخذ، وليس من حقه اختيار نوع اللقاح".

ولفت هياجنة، إلى أن "نحو 200 ألف شخص سجلوا على المنصة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد" ، وفق المملكة .

"في الربع الأول من العام سيصل إلى الأردن 200 ألف جرعة؛ وستصل كل أسبوع دفعة" وفق هياجنة.

وأعلن هياجنة، أن اللقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد، يصل إلى الأردن منتصف ليل السبت.

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، كشف، السبت، عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأشارت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي إلى أن لقاحها فعّال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%.

الأردن أجاز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، الذي ستصل الشحنة الأولى منه إلى الأردن الاثنين المقبل، وفق هياجنة.

وأعلنت شركة فايزر أن لقاحها فعّال ضد كوفيد-19 بنسبة 95%.

وأعلن مختبر بايونتيك، الجمعة، أن دراسة تمهيدية أظهرت أن لقاح فايزر/بايونتيك يتمتع بفعالية ضد تحور أساسي لسلالتين لفيروس كورونا المستجد رصدتا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وقال مسؤول ملف كورونا، إن عملية التطعيم في الأردن ستبدأ حسب برنامج وطني معد مسبقاً، باتباع الأمور التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، في وقت سابق، إن "المرحلة الأولى من إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد تستهدف 20-25% من الفئات المحددة، وأولوية إعطاء اللقاح للكوادر الصحية ضمن فئات عمرية محددة".

وأعلنت لجنة تقييم الوضع الوبائي، في وقت سابق، عن وجود خطة في وزارة الصحة لتحديد من هي الفئات الأكثر أولوية لتلقي اللقاح ضمن الدفعة الأولى (فئات ذات الاختطار العالي)، ومنها: الكوادر الصحية، أشخاص يعانون من أمراض مزمنة، كبار السن، وقد يتم إعطاؤه أيضاً لرجال الدفاع المدني؛ كونهم ينقلون المرضى.