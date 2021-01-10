أخبار عاجلة

بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنان: الإعلاميون ضمن أولى شرائح المتلقين لقاح كورونا

Print
لبنان: الإعلاميون ضمن أولى شرائح المتلقين لقاح كورونا لبنان: الإعلاميون ضمن أولى شرائح المتلقين لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:56 م الأحد 10 يناير 2021

لبنان - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون لبنانيون، أن اللوائح الأولى لمن سيتلقون اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستشمل الإعلاميين والصحفيين، باعتبار أنهم في الصفوف الأمامية لتغطية كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوباء الأمر الذي يجعلهم من بين الأكثر عرضة لالتقاط العدوى.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد ووزير الصحة حمد حسن، وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي، ورئيس لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن البزري، والذي عقد اليوم للبحث في مسألة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وجرى في ختام الاجتماع الاتفاق على التعاون والتنسيق في ما يخص اللقاح، وأهمية إدراج الإعلاميين على أولى لوائح التلقيح ضد كورونا، حيث سيتم وضعه ضمن الخطة الإعلامية حول اللقاح التي سيتم إطلاقها قريبا، لا سيما وأن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت الإعلاميين عالميا في لائحة أول الأشخاص الذين سيجري تلقيحهم في العالم.
وأكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أهمية التوعية حول اللقاح على أسس طبية وعلمية، مشيرة إلى أن الإعلاميين هم في الصفوف الأمامية في التوعية حول وتغطية كل الأخبار والمعلومات المتعلقة به، وهم معرضون بشكل كبير لالتقاط العدوى سواء من جراء النقل المباشر للأحداث التي تجري على الأرض أو من داخل المستشفيات والعيادات أو عبر إجرائهم الحوارات واللقاءات.
وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي حجز مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية