لعدم تطبيق إجراءات كورونا.. 29 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

شارك السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية اللواء خالد جمعة، اليوم الأحد، في حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتحصيل غرامات مالية عن العاملين والمترددين بتلك المحال، بإجمالي ٢٩ ألف جنيه، علاوة على تحرير ٦٦ محضر متنوع، وتوجيه ١٦ إنذار.

جرى التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام.

من جانبه، شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التي تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين.

شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطري، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعي، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي.​