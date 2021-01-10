أخبار عاجلة

بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لعدم تطبيق إجراءات كورونا.. 29 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية (صور)

Print
لعدم تطبيق إجراءات كورونا.. 29 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية (صور) لعدم تطبيق إجراءات كورونا.. 29 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

07:22 م الأحد 10 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

شارك السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية اللواء خالد جمعة، اليوم الأحد، في حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد – 19".

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتحصيل غرامات مالية عن العاملين والمترددين بتلك المحال، بإجمالي ٢٩ ألف جنيه، علاوة على تحرير ٦٦ محضر متنوع، وتوجيه ١٦ إنذار.

جرى التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام.

من جانبه، شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التي تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين.

شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطري، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعي، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية