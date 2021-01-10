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إغلاق 4 معامل تحاليل و5 عيادات خاصة غير مرخصة ببني سويف

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إغلاق 4 معامل تحاليل و5 عيادات خاصة غير مرخصة ببني سويف إغلاق 4 معامل تحاليل و5 عيادات خاصة غير مرخصة ببني سويف

مصراوي Masrawy

07:19 م الأحد 10 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر في مديرية صحة بني سويف حملة مكبرة استهدفت بعض المنشآت الطبية الخاصة في مركز ببا، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تمكنت الحملة من إغلاق 4 معامل تحاليل، و5 عيادات خاصة، و3 مراكز للعلاج الطبيعي والتجميل، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة.

وشددت الحملة على جميع الأطباء بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ الإقليم، وحرصًا على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.​

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