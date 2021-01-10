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إثيوبيا: السودان رفض مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع مع الخبراء

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إثيوبيا: السودان رفض مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع مع الخبراء إثيوبيا: السودان رفض مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع مع الخبراء

مصراوي Masrawy

07:24 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان مساء الأحد، بعد انتهاء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، أن السودان رفض مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع ثنائي مع الخبراء الأفارقة.
وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيانها، أن أن السودان تمسك بشرط منح دور أكبر للخبراء في المفاوضات.
وأعلنت إثيوبيا، استعدادها إلى تلبية مخاوف السودان بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت العربية.
وألقت باللوم على السودان، في فشل الجولة الحالية من المفاوضات، مع تمسكه بدور أكبر للخبراء، كما لفت إلى انهيار محادثات الأسبوع الماضي لعدم مشاركة الخرطوم.
وأخفق الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول أزمة سد النهضة، في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وتمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من وإثيوبيا وذلك تأكيدًا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

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