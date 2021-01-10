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السعوديان الراجحي والسيف يتألقان في المرحلة السابعة من رالي داكار 2021

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السعوديان الراجحي والسيف يتألقان في المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2021

شهدت المرحلة السابعة من رالي داكار 2021 اليوم تألُّق المتسابقَيْن السعوديَّيْن يزيد الراجحي وصالح السيف في الجولة "الماراثونية" التي انطلقت من حائل، وانتهت في سكاكا، بمسافة امتدت لـ742 كيلومترًا، منها 471 كيلومترًا مرحلة خاصة.

وخطف يزيد الراجحي المركز الأول في "فئة السيارات" بعد أن تمكَّن من تجاوز منافسه الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي جاء ثانيًا، ثم الإسباني كارلوس ساينز (حامل لقب النسخة الماضية) ثالثًا، واكتفى القطري ناصر العطية بالمركز الرابع.

ويُعدُّ هذا الانتصار هو الأول ليزيد الراجحي على أرض السعودية في رالي داكار السعودية على مدار نسختين أُقيمتا حتى الآن. وأسهم تحقيقه المركز الأول اليوم في صعوده للمركز الـ17 على سلم الترتيب العام، الذي لا يزال الفرنسي ستيفان بيترهانسل يتصدره، ومن خلفه القطري ناصر العطية، ثم حامل اللقب الإسباني كارلوس سانيز.

وبهذه المناسبة قال الراجحي: "الحمد لله، أنهينا المرحلة في المركز الأول. بذلنا جهدًا رائعًا، وقدم ملاحي ديرك فون عملاً جيدًا، على الرغم من أننا عانينا من ثُقبين في الإطارات، ولكننا تمكنا من الضغط بقوة. كنا في مستوى كارلوس ساينز نفسه عندما تعرض أحد إطارات مركبته لثقب بعد اجتياز أول 40 كيلومترًا من المرحلة، لكننا تفوقنا -ولله الحمد-. هدفي الرئيس هو أن أقدم أداء جيدًا كل يوم".

واستمر الأداء القوي للسائقَين السعوديَّين حين حقق صالح السيف المركز الثاني في "فئة المركبات الصحراوية الخفيفة" لحساب المرحلة السابعة خلف التشيلي فرانسيسكو كونتاردو، فيما تمكن البرازيلي رينالدو فاريلا من تحقيق المركز الثالث.

أما "فئة الدراجات النارية" فقد تمكن الأمريكي ريكي برابيك صاحب لقب النسخة الماضية من العودة إلى الانتصارات بعد أن حقق المركز الأول في المرحلة السابعة متفوقًا على التشيلي خوزيه أغناسيو فلوريمو الذي جاء في المركز الثاني، ثم الأمريكي سكايلر هاوس ثالثًا.

وبذلك أصبح التشيلي كورنيخو فلوريمو متصدرًا الترتيب العام في فئة الدراجات النارية، متقدمًا على كل من الأسترالي توبي برايس صاحب المركز الثاني، والبريطاني سام ساندرلاند الذي يحتل المركز الثالث.

واستمر الروسي ديميتري سوتنيكوف في فرض هيمنته على "فئة الشاحنات"؛ إذ انتزع المركز الأول في المرحلة السابعة، وجاء مواطناه آيرات مارديف وأنطون شيبالوف في المركزَين الثاني والثالث على التوالي.

وفي "فئة الدراجات النارية الرباعية" حقق الأرجنتيني مانويل أندوخار المركز الأول في المرحلة، وجاء التشيلي إيتالو بيديمونتي في المركز الثاني، فيما حل الفرنسي أليكساندر جيرو ثالثًا.

وتُستكمل يوم غد منافسات رالي "داكار السعودية 2021" في مرحلته الثامنة، التي تعد ثاني المراحل "الماراثونية وآخرها"، وستنطلق من مدينة سكاكا، وتنتهي في منطقة نيوم، بمسافة تبلغ 709 كيلومترات، منها 375 كيلومترًا مرحلة خاصة عبر طرق صخرية ورملية.

السعوديان الراجحي والسيف يتألقان في المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2021

السعوديان الراجحي والسيف يتألقان في المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2021

السعوديان الراجحي والسيف يتألقان في المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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