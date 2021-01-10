استجابة لـ"سبق".. صحة جدة تنقذ مواطنة تعاني من كلية مغلقة

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أكدت أنه تم تحويلها لمجمع الملك عبد الله وإجراء عملية جراحية ناجحة

أكدت صحة جدة أن المريضة التي نشرت "سبق" خبرًا عنها تحت عنوان: " ‏‎#جدة.. أسرة مواطنة تناشد إنقاذها من الكلية المغلقة ونقلها لمستشفى متخصص "قد غادرت المستشفى بعد تحويلها من مستشفى شرق جدة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي، وتم إجراء عملية وهي بصحة جيدة.

وفي التفاصيل قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام: إنه بعد الاطلاع على ما نشر فقد تم إدخال المريضة لمستشفى شرق جدة يوم الاثنين الماضي بتاريخ 04/ 01/ 2021 وتم إعطاؤها المسكنات في حينه، ونظراً لعدم توفر خدمة تفتيت الحصى في المستشفى تم التنسيق لها لمستشفى آخر تتوفر به الخدمة؛ حيث تم قبولها بمجمع الملك عبدالله الطبي، علماً بأن المريضة خلال تواجدها بمستشفى شرق جدة رفضت أي إجراء طبي مؤقت لرفع الضغط عن الكلية خلال فترة تنويمها، وكانت علاماتها الحيوية طبيعية وتحت الملاحظة الطبية.

وأضافت: جرى تحويلها بتاريخ 07/ 01/ 2021 إلى مجمع الملك عبدالله الطبي؛ حيث أُجريت لها كامل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعة مقطعية وفحوصات مخبرية، وتم إجراء عملية تم فيها تركيب دعامتين بالمنظار بالحالب الأيمن والحالب الأيسر، والحالة ولله الحمد تماثلت للشفاء وغادرت المجمع وهي بصحة جيدة.

وكانت أسرة المواطنة "نافعة بن عبيد السراجي"، ناشدت المسؤولين في "صحة جدة" ضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص داخل المحافظة، بعد أن تعذر مستشفى شرق جدة في إجراء عملية لها لإزالة حصوات في الكلى والحالب، فيما لا تزال ترقد على السرير الأبيض بذات المستشفى دون تدخل أو نقلها إلى مستشفى آخر.