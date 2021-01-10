محافظ الإسكندرية يبعث بهدية تذكارية إلى البابا تواضروس (صورة)

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الإسكندرية - محمد عامر:

أرسل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الأحد، هدية تذكارية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يأتي ذلك عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

في سياق آخر، أكد المحافظ على مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الاحترازية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن المحافظ عاد صباح اليوم لمباشرة مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا. ​