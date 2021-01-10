تأجيل محاكمة ماجدة خير الله في سب الفنانين إلى فبراير المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح العجوزة، محاكمة الناقدة السينمائية ماجدة عادل خيرالله، في اتهامها بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم 2018، إلى شهر فبراير المقبل.

وانتهت النيابة العامة بشمال الجيزة، من تحقيقاتها حول البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكي نقيب الفنانين، باتهام الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا، لتشجيع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم، وأمرت بإحالتها لمحكمة الجنح للمحاكمة.

جاء في بلاغ المحامي شعبان سعيد وكيل نقيب الفنانين أشرف زكي، عن أن الناقدة ماجدة خير الله قامت بنشر عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقامت توجيه العبارات المسيئة والأسلوب المتدني والذي يشكل سبًّا وقذفًا وطعنًا في الأعراض، بعرض فيديو على قناة الجزيرة المُعادية للنظام، ولمّا كان ذلك وكان ما تقدَّم به المشكو في حقها يعد إهانة لفناني مصر والمصريين، وظهورها على قناة الجزيرة يؤكد أن هناك مخططًا ومؤامرة مدفوعة الأجر.