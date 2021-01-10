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بريطانيا تسجيل نحو 55 ألفًا إصابة جديدة بكورونا

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بريطانيا تسجيل نحو 55 ألفًا إصابة جديدة بكورونا بريطانيا تسجيل نحو 55 ألفًا إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

07:13 م الأحد 10 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، 54 ألفاً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

و ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم تسجيل 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس .

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، في خطاب تلفزيوني فرض إغلاق جديد في إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.

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