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حركة فتح تشيد بدور الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

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حركة فتح تشيد بدور الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية حركة فتح تشيد بدور الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

06:57 م الأحد 10 يناير 2021

فلسطين - (أ ش أ)


أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، بالدور الأردني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" مع سفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، حيث أطلعه الرجوب على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وأكد الرجوب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما وضع الرجوب السفير الأردني في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون جرّاء ممارسات الاحتلال الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا التزام القيادة بالثوابت الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بدوره، أكد السفير الأردني موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وفقا للشرعية الدولية.
وشدد على مواصلة الدعم الأردني للحوار الوطني الفلسطيني، لحين الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة.

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