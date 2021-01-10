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هل الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة" حرام؟.. الإفتاء تجيب

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هل الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة" حرام؟.. الإفتاء تجيب هل الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة" حرام؟.. الإفتاء تجيب

مصراوي Masrawy

06:59 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تحرم الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة".

أكدت دار الإفتاء المصرية،أن الدعاء للمتوفى بجملة: "اللهم اجعل مثواه الجنة" أمر جائز شرعًا، فالتعبير بكلمة "المثوى" مقترنة بالجنة في الدعاء لا حرج فيها لا من جانب الشرع ولا من جانب اللغة.

وأفادت خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا عبرة بقول من يدعي أنَّ التعبير بـ"المأوى" أو "المستقر" هو الذي يصح استعماله مع الجنة دون "المثوى"؛ فهذا كلام غير صحيح ومخالف لاستعمال القرآن الكريم لتلك الكلمات؛ حيث وردت في عدة مواضع مقترنة بالجنة والنار.

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