بين إنكار "الأمانة" وإقرار "النقل".. السيول تواصل قطع الطرق بـ"عوامر" العرضيات

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فيما ناشد المواطنون إنهاء معاناتهم على حسابهم بنزح المياه وإخراج المركبات العالقة

عقبّت أمانة جدة على مناشدة أهالي العوامر والمنشورة في "سبق" بعنوان: "عبارة تنهي معاناتهم. أهالي العوامر: السيول تعزلنا عن العالم"، مؤكدةً أن الطريق يتبع لوزارة النقل.

وقالت أمانة جدة على لسان مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد بن عبيد البقمي: "نفيدكم بحسب إفادة الإدارة المعنية أن بلدية العرضية الشمالية بينت أن الطريق العام الذي يربط العوامر بنمرة والمسمى طريق عقبة الأبناء يتبع لوزارة النقل".

على النقيض تمامًا أكد مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد سباح العتيبي لـ"سبق" تبعية الطريق الفرعي لإدارته، وأنه ضمن أولوياتهم بقوله: "تم دراستها ومن ضمن الأولويات رقم الأولوية 23 دراسة وتصميمًا وتنفيذ طريق الحناء/ العوامر بطول 12 كم المتفرع من طريق نمرة بلجرشي ضمن الطرق الفرعية في أولويات ميزانية وزارة النقل".

من جانبهم ناشد المواطنون إنهاء معاناتهم أياً كانت الجهة وأن تأخيرها غير مبرر والذي يضطرهم مع كل ليلةٍ ماطرة لجلب آليات ثقيلة على حسابهم الخاص لنزح المياه أو إخراج المركبات العالقة والمتعطلة، كان آخرها مساء أمس والتي زودوا "سبق" بصور لعمليات الإنقاذ والصيانة الذاتية.