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إثيوبيا تعلق على مخاوف السودان من سلامة سد النهضة

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إثيوبيا تعلق على مخاوف السودان من سلامة سد النهضة إثيوبيا تعلق على مخاوف السودان من سلامة سد النهضة

مصراوي Masrawy

06:48 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أعلنت إثيوبيا، مساء الأحد استعدادها إلى تلبية مخاوف السودان بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت العربية.

وأخفق الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول أزمة سد النهضة، في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وتمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من وإثيوبيا وذلك تأكيدًا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

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