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المرصد: التحالف الدولي يدفع بتعزيزات عسكرية في دير الزور

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المرصد: التحالف الدولي يدفع بتعزيزات عسكرية في دير الزور المرصد: التحالف الدولي يدفع بتعزيزات عسكرية في دير الزور

مصراوي Masrawy

06:40 م الأحد 10 يناير 2021

سوريا - (ا ش ا)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية لندن، بأن 25 شاحنة تابعة للتحالف الدولي تضم معدات لوجستية وأسلحة ثقيلة من بينها مدافع، بالإضافة إلى عربات مصفحة، قد دخلت إلى محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، عبر معبر الوليد الحدودي، ومن ثم انطلقت إلى حقلي "كونيكو والعمر" النفطيين في محافظة دير الزور.
وذكر المرصد، في بيان نشره على وقعه الرسمي اليوم الأحد، أنه كان قد وثق دخول قافلة سابقة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، ضمت نحو 50 شاحنة تحوي معدات لوجستية وعسكرية وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي.
وميدانيًا، أعلن المرصد السوري، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية، تقل عناصر من القوات السورية أثناء مرورها بالقرب من حقل صفيان النفطي بالريف الغربي لمحافظة الرقة، مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خطيرة.
كما وثق المرصد إصابة 4 أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب داخل أحد البساتين الواقعة على أطراف مدينة البوكمال بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

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