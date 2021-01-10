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الكاظمي: ماضون في دعم مفوضية الانتخابات العراقية بكل ما نستطيع

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الكاظمي: ماضون في دعم مفوضية الانتخابات العراقية بكل ما نستطيع الكاظمي: ماضون في دعم مفوضية الانتخابات العراقية بكل ما نستطيع

مصراوي Masrawy

06:37 م الأحد 10 يناير 2021

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن حكومته ماضية في دعم مفوضية الانتخابات بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "الكاظمي استقبل، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وجرت مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها في السادس من يونيو 2021".

واستمع الكاظمي إلى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين.

كما شهد اللقاء استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الاتحادية وفقا للسياقات الدستورية.

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