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"القوى العاملة" تكشف حقيقة صرف منحة الـ500 جنيه للأسر غير القادرة

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"القوى العاملة" تكشف حقيقة صرف منحة الـ500 جنيه للأسر غير القادرة "القوى العاملة" تكشف حقيقة صرف منحة الـ500 جنيه للأسر غير القادرة

مصراوي Masrawy

06:57 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بمنح وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة كل مواطن مبلغ 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل، وتطلب من المواطنين التسجيل بالموقع.

وقالت ميرفت صابرين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لـ"مصراوي"، إن التسجيل يتم من خلال وزارة القوى العاملة فقط، داعية إلى ضرورة الرجوع إليها لمعرفة حقيقة الموقف.

ونفى مصدر بوزارة القوى العاملة لـ"مصراوي"، ما تردد حول الأمر، موضحًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

وحذرت وزارة القوى العاملة، من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل في الأوضاع الحالية.

وأكدت الوزارة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وليس وزارة القوى العاملة والهجرة "وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg

وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.

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