1688 طلب تصالح في مخالفات بناء بالطور في جنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدينة طور سيناء بلغ 1688 طلب حتى اليوم الأحد، بينما بلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 6 ملايين و880 ألف جنيه.

قال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن لجنة تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء تستكمل أعمالها بكافة مدن المحافظة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح إلى ثلاثة أشهر أخرى، كما تتابع لجان المعاينة أعمالها على الواقع.

وأوضح المحافظ أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة الطور خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 308 طلبات، جرى تحصيل 154 ألف جنيه منها رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ 25% 921914 جنيه.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 1380 طلبًا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 691 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ 25% 5 ملايين و113 ألفًا و277 جنيه. ​