لمواجهة كورونا.. توزيع معقمات وواقيات لمستشفى الداخلة العام بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلق حزب "مستقبل وطن" فرق تعقيم وتطهير في محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، في عدد من المواقع تشمل مساجد وأماكن تجمعات للمواطنين.

أكد النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، في بيان صحفي، على توفير كميات من المطهرات والمواد المعقمة وتسليمها لمستشفى الداخلة العام، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.

أضاف عبدالغني أنه جرى تسليم مستشفى الداخلة العام 1750 كمامة، و20 لتر كحول، و25 بدلة واقية معقمة(جاون)، و100 علبة دواء "متنوع"، فضلاً عن التبرع بـ 8 آلاف جنيه للمستشفى لتركيب مواسير أكسجين.​