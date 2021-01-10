أخبار عاجلة

بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
"رصد نشاط مريب".. "تويتر" يعلق نشاط اللقاح الروسي "سبوتنيك v " -
أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه -
إصابات "كورونا".. 1279 إصابة في المغرب و267 حالة في الجزائر -
واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء -
ولاية ألمانية ترجئ الانتخابات الجديدة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" لـ 12 يناير

Print
تأجيل محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" لـ 12 يناير تأجيل محاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان" لـ 12 يناير

مصراوي Masrawy

06:29 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة 12 يناير الجاري لاستكمال المرافعات.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية