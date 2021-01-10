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مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.‬

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، وزير الخارجية ‫سامح شكري، يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ‫أيمن الصفدي‬، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية".