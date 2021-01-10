مصراوي Masrawy
06:26 م الأحد 10 يناير 2021
مصر - (أ ش أ)
عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، وزير الخارجية سامح شكري، يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية".