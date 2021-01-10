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السودان يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة ويحتج على استمرار الملء

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السودان يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة ويحتج على استمرار الملء السودان يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة ويحتج على استمرار الملء

مصراوي Masrawy

06:18 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أعلن السودان، مساء الأحد، فشل جولة المفاوضات السداسية لسد النهضة التي عقدت اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

واحتج السودان على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق حتى الآن، مؤكدًا فشل الجولة الحالية من المباحثات بين أطراف الأزمة في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة المفاوضات، وطالب بتغيير طريقة التفاوض ومنهجيته.

من جانبه، أعلن وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس عن تقدم السودان، باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي على اعتزام إثيوبيا الاستمرار في تعبئة سد النهضة.

وأعربت جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتشرف على مفاوضات سد النهضة بين والسودان وإثيوبيا، عن أسفها للوصول إلى طريق مسدود في مباحثات سد النهضة، حسبما ذكرت "العربية".

من جانبه، أعلن وزير خارجية السودان المكلف، الدكتور عمر قمر الدين، مساء الأحد، عدم إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة بهذه الطريقة، معتبرًا أن المفاوضات بشكلها الحالي تمثل الدورة في دائرة مغلقة، حسبما ذكرت العربية.

وقال قمر الدين إن المفاوضات السداسية الجارية حاليًا بشأن سد النهضة الإثيوبي، لا تشهد أي تقدم ملحوظ، حسبما ذكرت "العربية".

وانطلقت، عصر اليوم الأحد، المفاوضات الثلاثية بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

ويأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوع برئاسة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

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