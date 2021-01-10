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أبوظبي تنظم عملية تداول أغذية "الكوشر" للجالية اليهودية

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أبوظبي تنظم عملية تداول أغذية "الكوشر" للجالية اليهودية أبوظبي تنظم عملية تداول أغذية "الكوشر" للجالية اليهودية

مصراوي Masrawy

06:15 م الأحد 10 يناير 2021

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإمارات قيامها بتنظيم عملية تداول أغذية "الكوشر" المتوافقة مع الشريعة اليهودية في منافذ البيع ومنشآت تقديم الأغذية في الإمارة، وذلك في أعقاب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنها ستتأكد من حصول المنشآت الغذائية ووحدات الإنتاج على الشهادات والتصاريح والاعتمادات اللازمة لإنتاج أغذية "الكوشر" سواء من قبل وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر التي تأسست مسبقا العام الماضي لهذا الغرض أو من الجهات المعتمدة وستحرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت ووحدات الإنتاج بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وأضافت أنها ستتابع مدى الالتزام بتوفر علامة الكوشر المعتمدة على المنتجات الغذائية المقدمة والتي تشير إلى أن الطعام متوافق مع متطلبات العلامة وتخصيص مناطق عرض محددة في منافذ البيع مع الإشارة إليها بلوحات استدلالية.

وأكدت الدكتورة مريم حارب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالهيئة أهمية تنظيم تداول أغذية الجالية اليهودية في الإمارة وعلى مستوى الدولة والعمل على تسهيل توفيرها لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين من الجالية اليهودية الذي بات مطلبا بالتزامن مع اتفاقية السلام المبرمة مؤخرًا.

وأشارت إلى ورود عدد من طلبات إنتاج وتوفير أغذية "الكوشر" من قبل عدد من المتعاملين وتعامل الهيئة فورا معها بتسهيل جميع الإجراءات لتوفير تلك الأغذية في الإمارة.

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