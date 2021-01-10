الشرقية تستعد لموسم حصاد "تاريخي" من محصول البنجر (صور)

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

تستعد محافظة الشرقية لحصاد هو الأكبر في تاريخها من محصول بنجر السكر، الذي يبدأ موسم حصاد العروة المبكرة منه مطلع فبراير المُقبل، وسط توقعات بأن تتخطى الإنتاجية مليوني طن وأكثر في مختلف أنحاء المحافظة.

المهندس علي لاشين، مدير عام الزراعة بالمحافظة، قال إن المحافظة تضُم أكثر من 86 ألف فدان مساحة مزروعة بمحصول البنجر، بزيادة أكثر من 5 آلاف أفدنة عن العام الماضي، لافتًا إلى أن الإنتاجية متوقع لها زيادة بمقدار طنين في الفدان الواحد عن موسم الحصاد الماضي.

وأوضح لاشين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الموسم المنقضي شهد حصاد نحو مليون و886 ألف طن بنجر، بمتوسط 23 طنًا للفدان الواحد، فيما يتوقع أن ترتفع إنتاجية الفدان الواحد هذا العام إلى 25 طنًا، ما يرفع بدوره توقعات موسم الحصاد إلى مليوني و150 ألف طن من المحصول.

وأرجع مدير عام الزراعة ارتفاع الإنتاجية لعدة أسباب، على رأسها الاستعانة بأنظمة الري والزراعة الحديثة، وفي مقدمتها زراعة المحصول باستخدام "البرنتر"، التي تساهم بصورة كبيرة في توفير مسافات متساوية بين الخطوط المزروعة، فضلاً عن إتاحة أكبر قدر ممكن من المساحة للجذور لكي تنمو إلى أكبر حجم ممكن، ما يرفع بدوره الإنتاجية العامة للمحصول.

وأشار إلى الاستعانة كذلك بتجربة جديدة يتوقع لها أن تكون رائدة في أنظمة الري الحديثة، وذلك في 10 أفدنة بمركز فاقوس، تم ريها بنظام "الرش" من خلال رشاشات مخصصة لذلك، منوهًا بأن تلك الأفدنة يتوقع أن ترتفع إنتاجية المحصول بها إلى 30 طنًا للفدان الواحد، على أن تُعمم التجربة بصورة أكبر خلال المواسم القادمة.

من جانبها، قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إن استلام محصول البنجر من المزارعين لا يتم من خلال المديرية، مؤكدةً لـ"مصراوي" على أن استلام المحصول يكون بصورة مركزية من خلال شركة "الدلتا" للسكر.​