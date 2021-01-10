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بعد دقائق.. انقطاع مياه الشرب عن حتى السادسة صباح الاثنين

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بعد دقائق.. انقطاع مياه الشرب عن الزمالك حتى السادسة صباح الاثنين بعد دقائق.. انقطاع مياه الشرب عن حتى السادسة صباح الاثنين

مصراوي Masrawy

05:50 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- أسامة علي:


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة بالكامل، اعتبارًا من السابعة مساء اليوم الأحد الموافق حتى السادسة صباح غدٍ الاثنين.

وأضافت الشركة، أنه بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق، لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك وتنفيذ أعمال حفر للخط الثالث للمترو.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي السياق أكدت الشركة، أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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