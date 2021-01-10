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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، اعتبارًا من السابعة مساء اليوم الأحد الموافق حتى السادسة صباح غدٍ الاثنين.

وأضافت الشركة، أنه بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق، لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك وتنفيذ أعمال حفر للخط الثالث للمترو.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي السياق أكدت الشركة، أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.