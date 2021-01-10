مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، في نزلة كوبري قليوب في اتجاه القاهرة.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بالحادث، وما أسفر عنه من مصرع "أحمد إسماعيل - 27 عامًا"، و"محمود أحمد - 57 عامًا".

كما أصيب في الحادث "السيد يوسف - 46 عامًا"، باشتباه بكسر في الحوض والعمود الفقري، و"عطية محمد" 46 عامًا، و"أحمد عبدالدايم" 45 عامًا، مصابين بكسر بالساق اليمنى.

حرر المحضر اللازم، ونقل المصابين وجثتي المتوفيين إلى المستشفى.​