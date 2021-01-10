المنوفية توفر أسطوانات أكسجين موجهة للمستشفيات ومرضى كورونا بالعزل المنزلي

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الأحد، عن وصول دفعة جديدة من أسطوانات الأكسجين، لدعم منظومة القطاع الطبي بنطاق المحافظة، في إطار التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لسد احتياجات المستشفيات من الغازات الطبية، في ظل الحاجة الماسة لها لمواجهة فيروس كورونا.

أوضح المحافظ أن الدفعة الجديدة تشمل عدد 500 أسطوانة أكسجين مختلفة السعة، و100 منظم أسطوانة أكسجين بالفلوميتر والمرطب، بإجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنيه من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة. هذا فضلاً عن مخصص المحافظة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

أشار المحافظ أيضًا إلى شراء 250 أسطوانة أكسجين سعة 40 لترًا، و100 أسطوانة سعة 68 لترًا، و150 أسطوانة سعة من 3,4 إلى 10 لترات لتوجيهها إلى حالات العزل المنزلي، وذلك تماشيًا مع بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضي فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة".

ولفت إلى أن تنظيم عملية توزيع أسطوانات الأكسجين على المستشفيات بنطاق المحافظة يتم وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى، بينما سيجرى دعم حالات العزل المنزلي بالاسطوانات صغيرة السعة، وفقًا لخطة مديرية الصحة في هذا الشأن.