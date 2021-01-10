السودان: لا يمكنه الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المفاوضات

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن وزير خارجية السودان المكلف، الدكتور عمر قمر الدين، مساء الأحد، عدم إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة بهذه الطريقة معتبرًا أن المفاوضات بشكلها الحالي تمثل الدوران في دائرة مغلقة، حسبما ذكرت العربية.

وقال قمر الدين، إن المفاوضات السداسية الجارية حاليًا بشأن سد النهضة الإثيوبي، لا تشهد أي تقدم ملحوظ، حسبما ذكرت "العربية".

وانطلقت، الأحد، المفاوضات الثلاثية بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

ويأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوع برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.