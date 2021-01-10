جنوب أفريقيا تأسف للوصول إلى طريق مسدود في مفاوضات سد النهضة

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعربت جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتشرف على مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، عن أسفها للوصول إلى طريق مسدود في مباحثات سد النهضة، حسبما ذكرت "العربية".

من جانبه، أعلن وزير خارجية السودان المكلف، الدكتور عمر قمر الدين، مساء الأحد، عدم إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة بهذه الطريقة معتبرًا أن المفاوضات بشكلها الحالي تمثل الدورة في دائرة مغلقة، حسبما ذكرت العربية.

وقال قمر الدين، إن المفاوضات السداسية الجارية حاليًا بشأن سد النهضة الإثيوبي، لا تشهد أي تقدم ملحوظ، حسبما ذكرت "العربية".

وانطلقت عصر اليوم الأحد، المفاوضات الثلاثية بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

ويأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوع برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.