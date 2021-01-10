6 مصابين في انقلاب سيارة على طريق "بنها - بلتان"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق خط 13 "بنها - بلتان" في محافظة القليوبية.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق خط 13 "بنها - بلتان"، وإصابة 6 أشخاص في الحادث.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.​