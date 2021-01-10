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"الصحفيين" تعلن التوصل لاتفاق مع "المصري اليوم" لتسوية أوضاع العاملين

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"الصحفيين" تعلن التوصل لاتفاق مع "المصري اليوم" لتسوية أوضاع العاملين "الصحفيين" تعلن التوصل لاتفاق مع "المصري اليوم" لتسوية أوضاع العاملين

مصراوي Masrawy

05:35 م الأحد 10 يناير 2021

(مصراوي):

بعد سلسة من الاجتماعات بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم الدكتور عبدالمنعم سعيد والعضو المنتدب ورئيس التحرير عبداللطيف المناوي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي منذ عدة أسابيع لوضع ملامح لطريقة التعامل مع اضطرار المؤسسة لتقليل أعداد العاملين فيها لتتمكن من الاستمرار.

وتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة المؤسسة، والذي وافق على ما طرحه النقيب من إجراءات لحماية صناعة الصحافة بعدم الإضرار بالمؤسسات الصحفية، مما يدفعها إلى الإغلاق وخروج كل الصحفيين والعاملين فيها من سوق العمل، وفي الوقت ذاته حماية حقوق الزملاء الصحفيين التي يكفلها القانون.

وتم الاتفاق أمس بين النقيب ومجلس إدارة المصري اليوم على كل تفاصيل تنفيذ إجراء التخفيض الضروري، والتي تضمنت الحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين كاملة المالية والنقابية، من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسة وغالبية العاملين فيها.

وأشاد نقيب الصحفيين بمستوى التعاون بين النقابة ومؤسسة المصري اليوم، وأن ما تم التوصل إليه من قواعد للتسوية يعد نموذجًا يمكن الاحتذاء به في الحالات المشابهة.

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